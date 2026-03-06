Иран пообещал Азербайджану расследовать атаку БПЛА на Нахичевань

Одной из целей оказалась школа, по которой планировали нанести удар во время уроков. Беспилотник не попал по зданию, он упал и взорвался рядом с ним. Еще один дрон упал на территории терминала аэропорта Нахичевани. В результате атаки пострадали два человека.