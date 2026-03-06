Иран пообещал Азербайджану расследовать атаку БПЛА на Нахичевань

«Вчера в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана мы серьезно обсудили этот вопрос. Иранская сторона пообещала тщательно расследовать произошедшее, и мы ожидаем результатов», — сказал Байрамов. Также министр сообщил, что глава государства Ильхам Алиев дал соответствующие поручения в связи с атакой беспилотников.
«По данному инциденту уже предприняты дипломатические шаги, направлена нота протеста, состоялся телефонный разговор с моим коллегой», — подчеркнул Байрамов.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о четырех беспилотниках в Нахичеванском регионе. Один из дронов сбили, остальные были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры.
Одной из целей оказалась школа, по которой планировали нанести удар во время уроков. Беспилотник не попал по зданию, он упал и взорвался рядом с ним. Еще один дрон упал на территории терминала аэропорта Нахичевани. В результате атаки пострадали два человека.