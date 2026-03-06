Проект памятника, посвященного СВО, представили в Волгограде

Художники столичной студии имени Грекова представили в Волгограде проект памятника, посвященного спецоперации на Украине. Презентация состоялась на встрече участниц СВО, матерей и жен бойцов с губернатором Андреем Бочаровым.
«Композиция будет расположена у подножия главной высоты России, Мамаева кургана. Это диктует особые требования к образу и содержанию будущего мемориала», — подчеркнул глава региона.
Военным консультантом проекта стал заместитель Минобороны РФ генерал-полковник Александр Санчик — ранее он командовал группировкой войск «Юг» в ходе СВО. Проект представили его автор скульптор Алексей Чебаненко и главный архитектор Алексей Темников.
Кроме памятника на встрече с губернатором рассмотрели концепцию создания музея, посвященного спецоперации — он также будет расположен у подножия Мамаева кургана.