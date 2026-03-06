Американист раскрыл, когда Трамп переключится на Кубу

Трамп вернется к Кубе после того, как кризис на Ближнем Востоке будет разрешен. Куба — это тот гештальт, который США не могут закрыть уже более 50 лет. Куба все эти десятилетия проводила независимую политику от Соединенных Штатов, при этом находясь в непосредственной близости от берегов США. Трамп, думаю, был бы не против войти в историю как президент, который закрыл этот гештальт, если бы он смог провести операцию по смене режима и привести проамериканские силы к власти на острове.