Американист раскрыл, когда Трамп переключится на Кубу

После операции Трампа в Каракасе и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро вполне логично ожидать, что следующей целью будет Куба. Однако на данный момент Трамп сосредоточил силы на Ближнем Востоке, поставив на паузу переговорный трек по Украине. Политолог Малек Дудаков рассказал Новостям Mail, когда Трамп вернется к Кубе, и возможен ли военный сценарий захвата острова.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению аналитика, у США сейчас нет военных возможностей США вести параллельную операцию против Кубы. Иран заставил Трампа переключить внимание на Ближний Восток, куда переброшены огромные ресурсы.

Трамп вернется к Кубе после того, как кризис на Ближнем Востоке будет разрешен. Куба — это тот гештальт, который США не могут закрыть уже более 50 лет. Куба все эти десятилетия проводила независимую политику от Соединенных Штатов, при этом находясь в непосредственной близости от берегов США. Трамп, думаю, был бы не против войти в историю как президент, который закрыл этот гештальт, если бы он смог провести операцию по смене режима и привести проамериканские силы к власти на острове.

Малек Дудаков
политолог

Сейчас у Кубы есть объективные проблемы, констатирует политолог. Экономика страны тесно переплетена с венесуэльской — Куба получала много топлива и нефти именно из Венесуэлы. Дудаков обращает внимание, что после операции Трампа эти поставки были прекращены. Продажи Кубе мексиканских энергоресурсов тоже были предупредительно закрыты Трампом.

Кубе нужно 100 тысяч баррелей нефти в сутки для функционирования их экономики. 40 тысяч они добывают сами, 60 тысяч — импортируют. На Кубе сейчас серьезный энергокризис.

Малек Дудаков
политолог

Когда Трамп запускал энергокризис на Кубе, он делал ставку на то, что на острове вспыхнут протесты, а кубинская элита будет расколота. Но этого не произошло, отмечает Дудаков. По его мнению, американский президент оказался в сложном положении.

Ему надо действовать, так как сами кубинцы менять власть не торопятся и не хотят, так как основная часть кубинской оппозиции уже давно покинула остров. Соответственно, Трампу остается проводить военную операцию. Но это рискованный шаг, и он может привести к большим потерям среди американских военных, как в свое время во время высадки в заливе Свиней.

Малек Дудаков
политолог

По мнению эксперта, США в ближайшее время не решатся вторгаться на Кубу — вести две войны сейчас они не способны. И пока кризис с Ираном продолжается, военной операции США на Кубе можно не ждать.

Думаю, США будут действовать методами дипломатического экономического давления, пытаясь спровоцировать раскол в элите, предлагая Кубе некие супер-выгодные условия будущей сделки лишь бы она пошла на уступки и отказалась, например, от кооперации с Китаем, Россией — своими ближайшими союзниками.

Малек Дудаков
политолог

Если же этого не получится, то не исключен военный сценарий, но в ближайшей перспективе, резюмирует эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Иран не будет последней страной, которая потерпит поражение в противостоянии с США. Он выразил уверенность, что следующей станет Куба.

