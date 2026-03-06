Американист раскрыл, когда Трамп переключится на Кубу

Трамп вернется к Кубе после того, как кризис на Ближнем Востоке будет разрешен. Куба — это тот гештальт, который США не могут закрыть уже более 50 лет. Куба все эти десятилетия проводила независимую политику от Соединенных Штатов, при этом находясь в непосредственной близости от берегов США. Трамп, думаю, был бы не против войти в историю как президент, который закрыл этот гештальт, если бы он смог провести операцию по смене режима и привести проамериканские силы к власти на острове.
Сейчас у Кубы есть объективные проблемы, констатирует политолог. Экономика страны тесно переплетена с венесуэльской — Куба получала много топлива и нефти именно из Венесуэлы. Дудаков обращает внимание, что после операции Трампа эти поставки были прекращены. Продажи Кубе мексиканских энергоресурсов тоже были предупредительно закрыты Трампом.
Кубе нужно 100 тысяч баррелей нефти в сутки для функционирования их экономики. 40 тысяч они добывают сами, 60 тысяч — импортируют. На Кубе сейчас серьезный энергокризис.
Когда Трамп запускал энергокризис на Кубе, он делал ставку на то, что на острове вспыхнут протесты, а кубинская элита будет расколота. Но этого не произошло, отмечает Дудаков. По его мнению, американский президент оказался в сложном положении.
Ему надо действовать, так как сами кубинцы менять власть не торопятся и не хотят, так как основная часть кубинской оппозиции уже давно покинула остров. Соответственно, Трампу остается проводить военную операцию. Но это рискованный шаг, и он может привести к большим потерям среди американских военных, как в свое время во время высадки в заливе Свиней.
По мнению эксперта, США в ближайшее время не решатся вторгаться на Кубу — вести две войны сейчас они не способны. И пока кризис с Ираном продолжается, военной операции США на Кубе можно не ждать.
Думаю, США будут действовать методами дипломатического экономического давления, пытаясь спровоцировать раскол в элите, предлагая Кубе некие супер-выгодные условия будущей сделки лишь бы она пошла на уступки и отказалась, например, от кооперации с Китаем, Россией — своими ближайшими союзниками.
Если же этого не получится, то не исключен военный сценарий, но в ближайшей перспективе, резюмирует эксперт.
Ранее Трамп заявил, что Иран не будет последней страной, которая потерпит поражение в противостоянии с США. Он выразил уверенность, что следующей станет Куба.