Il Giornale: какие средства позволяют Ирану сопротивляться

Иран делает ставку на ракеты, дроны и быстрые катера для своей обороны, а главными зонами противостояния с Израилем и США выбрал небо и Ормузский пролив, пишет итальянская газета Il Giornale.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Тегеран, согласно статье, считает, что Израиль не сможет нанести массированный наземный удар по Ирану, учитывая расстояние между странами и территорию самого Ирана. К тому же численность израильских вооруженных сил, по сведениям Il Giornale, составляет 500−600 тыс. призывников и резервистов, поэтому Израиль не сможет провести наземную операцию в стране, которая по площади превосходит его в пять раз. Что касается США, то для проведения наземной операции в Иране им придется мобилизовать как минимум 1 млн человек, чего они хотят избежать.

Поэтому Тегеран делает ставку на операции на море и в воздухе, поясняет издание.

У Ирана есть флот из 3000 быстроходных катеров и больше десятка небольших подлодок, которые могут блокировать Ормузский пролив. Катера, которыми в основном распоряжается Корпус стражей исламской революции (КСИР), напоминают шведские скоростные суда Boghammar и оснащены тяжелыми пулеметами или ракетными установками.

Также у Ирана есть лодки-камикадзе и баржи, которые занимаются минированием территории. Как отмечает издание, это грозное оружие, особенно если его использовать в самом узком место Ормузского пролива шириной не более 40 километров.

В воздухе самым эффективным оружием Ирана являются ракеты и дроны.

Самый известный и успешный иранский дрон Shahed136 стоит всего 40 тыс. долларов, может действовать на расстоянии до 2000 километров и уклоняться от перехватчиков противника, например от американских ракет ЗРК Patriot, стоимостью 1 млн долларов за штуку.

Благодаря низкой цене и простоте использования Shahed иранцы могут запускать сотни таких дронов, рассчитывая, что хотя бы некоторые из них прорвутся сквозь противовоздушную оборону противника или создадут помехи для его радиолокационных систем, расчистив путь для баллистических ракет, которые Иран запускает по тем же целям.

Что касается ракетного арсенала Ирана, то с начала войны он стал загадкой, которую ни разведка Израиля, ни разведка США пока не разгадали.

После 12-дневной войны в июне 2025 года спецслужбы Израиля были уверены, что у Тегерана осталось не более 1500 ракет. Однако теперь в Израиле утверждают, что запасы Ирана насчитывают как минимум 3000 баллистических ракет, причем 2000 из них — это ракеты средней и большой дальности, которые в состоянии достичь Израиля.

Это значит, что Иран до 28 февраля мог производить более 100 ракет в месяц, что значительно превосходит производственные мощности большинства западных стран, обращает внимание издание.

