Il Giornale: какие средства позволяют Ирану сопротивляться

Тегеран, согласно статье, считает, что Израиль не сможет нанести массированный наземный удар по Ирану, учитывая расстояние между странами и территорию самого Ирана. К тому же численность израильских вооруженных сил, по сведениям Il Giornale, составляет 500−600 тыс. призывников и резервистов, поэтому Израиль не сможет провести наземную операцию в стране, которая по площади превосходит его в пять раз. Что касается США, то для проведения наземной операции в Иране им придется мобилизовать как минимум 1 млн человек, чего они хотят избежать.