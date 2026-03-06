США разрешили Индии покупать российскую нефть 30 дней

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries не стали заключать сделки с Россией на март и апрель. Однако после начала ударов Израиля и США по Ирану Индия оказалась в уязвимом положении, так как около 40% своего импортируемого сырья страна получает с Ближнего Востока через Ормузский пролив.