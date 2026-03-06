А что случилось с Санду: «Членство Молдовы в ЕС не гарантирует ни безопасности, ни экономического развития страны» — президента могут записать в «руку Москвы»

При этом она заявила, что в 2028-м году республика членом ЕС не станет, такого никогда не обещалось и «наша цель, мы обязались, чтобы к 2030 году Молдова была готова к присоединению» в каком-то ещё более отдалённом будущем. Но даже в эти условиях она ожидает «укорачивания некоторых процессов» присоединения для всех кандидатов, потому «малые страны будут во всё более сложной ситуации».