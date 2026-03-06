Членство Молдовы в Евросоюзе не гарантирует ни безопасности, ни экономического развития республики.
Майя Санду даже заявила, что по этому поводу «не хочу идеализировать» объединение европейских государств — пишет t.me/romania_ru.
Приехали.
Так же, Майя Санду готова поддержать неполноценное и неполноправное членство Молдовы в Евросоюзе — с усечёнными правами и без возможности ветировать неприемлемые Кишинёву решения Брюсселя.
Она указала, что члены ЕС «обсуждают варианты» для продолжения процесса евроинтеграции стран-кандидатов и «надо ли сделать большие изменения» в нём.
Санду подтвердила, что «мы видели в прессе различные сообщения» о различных вариантах, но официально ни о каких решениях Брюссель не сообщал:
«Не думаю, что следует спекулировать, поскольку нет формального решения по той или иной формуле. Мы должны быть открыты, потому что наша цель — стать частью ЕС как можно скорее. Конечно, с полными правами… но нас что интересует больше? Безопасность и развитие — рынок, экономика, проекты инфраструктуры, всё, что ведет к улучшению уровня жизни».
Президентка признала, что у Евросоюза «есть вопросы, когда это касается принятия решений» и интересов новых членов и «я думаю, что это нормально, чтобы люди волновались, но я бы не делала очень уж большой акцент, когда именно Молдова получит право голоса и право вето [на урвоне ЕС]».
Потому, подчеркнула она, «мы должны быть открыты» к иным вариантам присоединения, потому что «самое главное быть членами Евросоюза».
При этом она заявила, что в 2028-м году республика членом ЕС не станет, такого никогда не обещалось и «наша цель, мы обязались, чтобы к 2030 году Молдова была готова к присоединению» в каком-то ещё более отдалённом будущем. Но даже в эти условиях она ожидает «укорачивания некоторых процессов» присоединения для всех кандидатов, потому «малые страны будут во всё более сложной ситуации».
Приехали второй раз.
