Туроператоры РФ ведут переговоры с Беларусью о вывозе россиян из ОАЭ

По его словам, речь идет о фрахте самолетов иностранных авиакомпаний с тем, чтобы организовать возвращение туристов в Россию.
«Например, ведем переговоры с белорусской национальной авиакомпанией, чтобы она забрала какое-то количество россиян, которым мы оплатим перелет и вернем в Москву уже из Беларуси на регулярных рейсах», — рассказал представитель РСТ в ходе VIII конгресса турагентов в Москве.
Он добавил, для эвакуации россиян из ОАЭ уже задействован транзитный маршрут через Узбекистан: туроператоры договорились с местными авиалиниями о перевозке граждан РФ с пересадкой.
Мурадян подчеркнул, что основная цель всех туроператоров на сегодняшний день — обеспечить оперативное возвращение туристов.
Как белорусам вернуться домой?
К настоящему времени в Беларусь рейсами «Белавиа» вернулись на родину около 1 тысячи белорусов, еще более тысячи остаются в регионе.
Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел ночью 4 марта и привез не только белорусов, но и россиян. Позднее состоялись еще несколько вывозных рейсов. Также авиаперевозчик сообщил, что рейсы из Дубая запланированы на этой и следующей неделе, кроме того, авиакомпания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара, чтобы организовать рейс из Дохи.
Также белорусская авиакомпания сообщила, что авиабилеты в Дубай и обратно с датой вылета по 31 марта пассажирам можно будет вернуть без штрафов.
Ранее в Национальном агентстве по туризму Беларуси отмечали, что в ОАЭ находятся около 2,5 тысячи организованных белорусских туристов. Проблемы с возвращением домой возникли в связи с тем, что воздушные пространства ряда государств региона были закрыты в минувшие выходные из-за серии ракетных ударов, которые Израиль и США нанесли и продолжают наносить по Ирану.
Конфликт вынудил авиакомпании оперативно менять графики и искать новые безопасные коридоры для полетов.
Эскалация на Ближнем Востоке
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, регулярно появляется новая информация о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.