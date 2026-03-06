Туроператоры РФ ведут переговоры с Беларусью о вывозе россиян из ОАЭ

Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел ночью 4 марта и привез не только белорусов, но и россиян. Позднее состоялись еще несколько вывозных рейсов. Также авиаперевозчик сообщил, что рейсы из Дубая запланированы на этой и следующей неделе, кроме того, авиакомпания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара, чтобы организовать рейс из Дохи.