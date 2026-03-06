Путин указал на рост количества ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обратил внимание на острую проблему ДТП с участием нетрезвых водителей. Глава государства призвал региональные власти продолжать системную работу в этом направлении.
— Количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения еще очень большое. Почти 6 тысяч раненых и 347 человек погибло, если мне память не изменяет, — отметил Владимир Путин.
Приведенные президентом данные подтвердил Глеб Никитин. По его словам, общая смертность на дорогах выросла на пять человек по сравнению с 2024 годом, однако заверил, что работа ведется, и уже есть положительная динамика в начале 2026 года.
— В январе у нас на 12 человек меньше, чем в прошлом январе, сейчас, в 2026 году, мы его начали хорошо. По всем этим направлениям, где происходит потеря демографического потенциала, по сути, каждого человека считаем, — сказал губернатор.
В качестве одной из мер, косвенно влияющих на ситуацию, Никитин привел данные о резком сокращении потребления алкоголя в регионе. По его словам, за 2025 год этот показатель упал на 14,6%, что в три раза превышает среднероссийское снижение около 5%.