Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Британия перебросила на Ближний Восток военных, прошедших Украину

В развертывании принимают участие солдаты 12-го королевского артиллерийского полка — ведущего британского подразделения по борьбе с БПЛА, пишет британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Лондон направил на Ближний Восток «элитных» специалистов по борьбе с беспилотниками для защиты своих военных баз от иранских атак. По данным издания, во вторник и среду в регион были направлены две группы британских солдат.

В первую группу вошли военнослужащие, которые имеют «опыт работы» на Украине и вместе с украинцами прошли обучение новейшей тактике борьбы с российскими дронами.

Как поясняет издание, солдаты 12-го артиллерийского полка учились у украинцев борьбе с беспилотниками, тогда как сами обучали украинцев «обращению» с ракетами. Согласно Telegraph, британские военные смогут научить ближневосточных партнеров, как использовать систему обнаружения, предупреждения и наведения на цель беспилотных летательных аппаратов.

Точное местоположение базы, куда были отправлены британские солдаты, не разглашается.

Развертывание своих войск на Ближнем Востоке Британия осуществляет по просьбе нескольких стран региона, отмечает газета. Такое решение в Лондоне приняли после того, как иранский дрон-камикадзе в воскресенье нанес удар по Королевским ВВС на авиабазе «Акротири» на Кипре. Сообщалось, что Тегеран использовал свой самый знаменитый дрон Shahed, аналоги которого успешно применяет Россия в конфликте с Украиной.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше