Telegraph: Британия перебросила на Ближний Восток военных, прошедших Украину

Согласно статье, Лондон направил на Ближний Восток «элитных» специалистов по борьбе с беспилотниками для защиты своих военных баз от иранских атак. По данным издания, во вторник и среду в регион были направлены две группы британских солдат.
Как поясняет издание, солдаты 12-го артиллерийского полка учились у украинцев борьбе с беспилотниками, тогда как сами обучали украинцев «обращению» с ракетами. Согласно Telegraph, британские военные смогут научить ближневосточных партнеров, как использовать систему обнаружения, предупреждения и наведения на цель беспилотных летательных аппаратов.
Развертывание своих войск на Ближнем Востоке Британия осуществляет по просьбе нескольких стран региона, отмечает газета. Такое решение в Лондоне приняли после того, как иранский дрон-камикадзе в воскресенье нанес удар по Королевским ВВС на авиабазе «Акротири» на Кипре. Сообщалось, что Тегеран использовал свой самый знаменитый дрон Shahed, аналоги которого успешно применяет Россия в конфликте с Украиной.