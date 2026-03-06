В ЕК призвали Киев «сбавить тон» после угрозы Зеленского в адрес Орбана

5 марта Зеленский, не упомянув конкретное имя, заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек, его адрес будет передан украинским военным. «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал он.