В ЕК призвали Киев «сбавить тон» после угрозы Зеленского в адрес Орбана

Евросоюз считает неприемлемыми угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл на брифинге.
«Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы», — сказал он, призвав стороны «успокоиться» и «сбавить тон».
Гилл добавил, что ЕК делает все возможное, чтобы «спокойно и связно» добиваться завершения конфликта на Украине и отсутствия проблем у европейских стран с поставками топлива.
5 марта Зеленский, не упомянув конкретное имя, заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек, его адрес будет передан украинским военным. «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал он.
На прошлой неделе, 23 февраля, вето на выделение кредита от ЕС наложила Венгрия. Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан, страна не пойдет на компромиссы с Украиной, пока не будут возобновлены поставки российской нефти, и «победит силой».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Зеленский своими словами пересек все красные линии, и Евросоюзу стоит дистанцироваться от этих «возмутительных шантажистских заявлений».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с свою очередь заявил, что прямые физические угрозы в адрес лидера одной из стран Евросоюза от главы государства, которое не входит в объединение — повод применить пятую статью устава НАТО о коллективной обороне.
Ситуация развернулась на фоне конфликта между Будапештом и Киевом из-за прекращения в конце января поставок по нефтепроводу «Дружба». В Венгрии считают, что действия Украины вызваны политическими причинами. Кремль считает шантажом позицию Украины по «Дружбе».