В реестр уволенных в связи с утратой доверия внесли бывшую самарскую чиновницу

Бывшую чиновницу из Самарской области уволили в связи с утратой доверия. Речь идет о бывшем руководителе управления архитектуры и градостроительства Волжского района. Информация об этом внесена в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные преступления.