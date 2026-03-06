В реестр уволенных в связи с утратой доверия внесли бывшую самарскую чиновницу

Бывшую чиновницу из Самарской области уволили в связи с утратой доверия. Речь идет о бывшем руководителе управления архитектуры и градостроительства Волжского района. Информация об этом внесена в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные преступления.
Судя по информации из реестра, экс-чиновница не предприняла меры для предотвращения или урегулирования конфликта интересов.
Решение об увольнении чиновницы было принято 27 января 2026 года, а 6 февраля информация об этом появилась в реестре.
В конце 2025 года в реестр уволенных в связи с утратой доверия попали жительницы Самары и Тольятти.