Уиткофф назвал обмен пленными результатом переговоров в Женеве

В результате достигнутых в Женеве договоренностей Россия и Украина на этой неделе провели обмен тысячи человек, отметил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X.

Источник: Reuters

Он указал на то, что это стало возможно благодаря усилиям лидера США Дональда Трампа, и добавил, что администрация продолжает работу над мирным соглашением, которое должно положить конец вооруженному конфликту.

Обменный процесс проходил в два этапа: 5 марта стороны провели обмен по формуле «200 на 200», а на следующий день — «300 на 300».

Российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Оба этапа обмена прошли при посредничестве ОАЭ и США.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США прошли в Женеве с 17 по 18 февраля. Ранее стороны встречались в Абу-Даби 23—24 января и 4—5 февраля.

