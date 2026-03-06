Уиткофф назвал обмен пленными результатом переговоров в Женеве

Он указал на то, что это стало возможно благодаря усилиям лидера США Дональда Трампа, и добавил, что администрация продолжает работу над мирным соглашением, которое должно положить конец вооруженному конфликту.
Обменный процесс проходил в два этапа: 5 марта стороны провели обмен по формуле «200 на 200», а на следующий день — «300 на 300».
Российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Оба этапа обмена прошли при посредничестве ОАЭ и США.
Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США прошли в Женеве с 17 по 18 февраля. Ранее стороны встречались в Абу-Даби