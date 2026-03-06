TWZ: США и Израиль не достигли полного господства в воздухе над Ираном

Ошибочно считать, что США и Израиль добились полного контроля над воздушным пространством Ирана и уменьшили угрозу его наземной противовоздушной обороны до такой степени, что их силы получили относительно полную свободу действий. Об этом пишет Тайлер Роговей, обозреватель американского специализированного издания The War Zone.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Заявления о господстве США и Израиля в небе над Ираном абсолютно не соответствуют действительности, подчеркивает автор. Хотя американо-израильские силы демонстрируют превосходство в воздухе в определенных районах Ирана, тотального господства в небе они добиться не смогли.

Роговей объясняет, что сейчас коалиция США-Израиль меняет тактику: они переходят от дистанционных ударов к непосредственным авиационным ударам по иранской территории.

Но этот переход сопряжен со значительными рисками: иранские мобильные зенитно-ракетные комплексы могут появиться в неожиданных местах, и у пилотов коалиции практически не будет времени для реагирования на них.

Особую опасность, по мнению автора, представляют зенитные ракетные комплексы, оснащенные оптико-электронными системами наведения. В таких случаях американские истребители четвертого поколения могут обнаружить факт атаки лишь в момент поражения, пишет Роговей.

Кроме того, у иранцев также есть экзотические средства ПВО, такие как барражирующая зенитная ракета 358.

Она совмещает функции зенитной ракеты и дрона-камикадзе и способна долгое время патрулировать зону ожидания цели, выслеживать ее и атаковать.

По мнению автора, риски для авиации коалиции особенно высоки в восточных регионах Ирана, которые, в отличие от западной части страны, остались «относительно нетронутыми».

По мере продвижения на восток Ирана американской и израильской авиации придется задействовать нестационарные средства ПВО, чтобы истребители смогли «эффективно отработать», говорится в статье.

К тому же удаленность этой территории от баз союзных сил может затруднить проведение поисково-спасательных операций при необходимости эвакуации экипажа.

Роговей предостерегает от недальновидной и опасной недооценки иранского потенциала в плане нанесения ударов и уничтожения авиации коалиции.

Он подчеркивает, что даже простейшие системы противоракетной обороны, созданные проиранскими боевиками-хуситами в Йемене, неоднократно наносили ущерб современным истребителям, эксплуатируемым странами Персидского залива, и даже бросили вызов передовым истребителям, имеющимся на вооружении США. А возможности Ирана в этом плане намного превосходят возможности хуситов, добавляет он.

Узнать больше по теме США: ключевые факты, история и политика США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране. Читать дальше