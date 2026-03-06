TWZ: США и Израиль не достигли полного господства в воздухе над Ираном

Заявления о господстве США и Израиля в небе над Ираном абсолютно не соответствуют действительности, подчеркивает автор. Хотя американо-израильские силы демонстрируют превосходство в воздухе в определенных районах Ирана, тотального господства в небе они добиться не смогли.
Роговей объясняет, что сейчас коалиция США-Израиль меняет тактику: они переходят от дистанционных ударов к непосредственным авиационным ударам по иранской территории.
Особую опасность, по мнению автора, представляют зенитные ракетные комплексы, оснащенные оптико-электронными системами наведения. В таких случаях американские истребители четвертого поколения могут обнаружить факт атаки лишь в момент поражения, пишет Роговей.
Она совмещает функции зенитной ракеты и дрона-камикадзе и способна долгое время патрулировать зону ожидания цели, выслеживать ее и атаковать.
По мере продвижения на восток Ирана американской и израильской авиации придется задействовать нестационарные средства ПВО, чтобы истребители смогли «эффективно отработать», говорится в статье.
К тому же удаленность этой территории от баз союзных сил может затруднить проведение поисково-спасательных операций при необходимости эвакуации экипажа.
Он подчеркивает, что даже простейшие системы противоракетной обороны, созданные проиранскими боевиками-хуситами в Йемене, неоднократно наносили ущерб современным истребителям, эксплуатируемым странами Персидского залива, и даже бросили вызов передовым истребителям, имеющимся на вооружении США. А возможности Ирана в этом плане намного превосходят возможности хуситов, добавляет он.