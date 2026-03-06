Ричмонд
TWZ: США и Израиль не достигли полного господства в воздухе над Ираном

Ошибочно считать, что США и Израиль добились полного контроля над воздушным пространством Ирана и уменьшили угрозу его наземной противовоздушной обороны до такой степени, что их силы получили относительно полную свободу действий. Об этом пишет Тайлер Роговей, обозреватель американского специализированного издания The War Zone.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Заявления о господстве США и Израиля в небе над Ираном абсолютно не соответствуют действительности, подчеркивает автор. Хотя американо-израильские силы демонстрируют превосходство в воздухе в определенных районах Ирана, тотального господства в небе они добиться не смогли.

Роговей объясняет, что сейчас коалиция США-Израиль меняет тактику: они переходят от дистанционных ударов к непосредственным авиационным ударам по иранской территории.

Но этот переход сопряжен со значительными рисками: иранские мобильные зенитно-ракетные комплексы могут появиться в неожиданных местах, и у пилотов коалиции практически не будет времени для реагирования на них.

Особую опасность, по мнению автора, представляют зенитные ракетные комплексы, оснащенные оптико-электронными системами наведения. В таких случаях американские истребители четвертого поколения могут обнаружить факт атаки лишь в момент поражения, пишет Роговей.

Кроме того, у иранцев также есть экзотические средства ПВО, такие как барражирующая зенитная ракета 358.

Она совмещает функции зенитной ракеты и дрона-камикадзе и способна долгое время патрулировать зону ожидания цели, выслеживать ее и атаковать.

По мнению автора, риски для авиации коалиции особенно высоки в восточных регионах Ирана, которые, в отличие от западной части страны, остались «относительно нетронутыми».

По мере продвижения на восток Ирана американской и израильской авиации придется задействовать нестационарные средства ПВО, чтобы истребители смогли «эффективно отработать», говорится в статье.

К тому же удаленность этой территории от баз союзных сил может затруднить проведение поисково-спасательных операций при необходимости эвакуации экипажа.

Роговей предостерегает от недальновидной и опасной недооценки иранского потенциала в плане нанесения ударов и уничтожения авиации коалиции.

Он подчеркивает, что даже простейшие системы противоракетной обороны, созданные проиранскими боевиками-хуситами в Йемене, неоднократно наносили ущерб современным истребителям, эксплуатируемым странами Персидского залива, и даже бросили вызов передовым истребителям, имеющимся на вооружении США. А возможности Ирана в этом плане намного превосходят возможности хуситов, добавляет он.

