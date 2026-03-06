Истинный замысел: эксперт назвал цели США и Израиля в Иране

Цели США и Израиля в иранской военной кампании
Несмотря на то, что режим Ирана претерпевает внутренние изменения, Иран в восприятии Израиля не перестал быть опасным противником.
Цели Израиля могут допускать и раздробление территории Ирана на отдельные зоны формального или неформального влияния. Исключение здесь может составить гарантированный приход к власти в Иране однозначно дружественных Израилю сил.
Что касается США, то здесь конечная цель иная. Главное для Вашингтона — вернуть Иран в орбиту своего влияния. Аналитик напоминает, что до Исламской революции 1979 года Иран был ключевым союзником США в регионе.
Возвращение Ирана в число партнеров позволит активно использовать его энергоресурсы в глобальной геополитической игре. Вашингтон заинтересован в максимальном сохранении нефтегазовой инфраструктуры Ирана и в продолжении существования целого, но лояльного государства в ближневосточном регионе.
Сценарии трансфера власти в Иране
Илья Баскаков рассматривает несколько сценариев развития политической ситуации в Иране. По его словам, сохранение власти за консервативным крылом не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Тель-Авива.
Приход к управлению реформаторов, готовых к переговорам, мог бы устроить американскую сторону, но почти наверняка не понравится Израилю, не желающему давать Ирану шанс на восстановление режима. Компромиссным для обеих стран, по мнению эксперта, может стать передача полномочий группе чиновников, максимально дистанцированных от нынешней иранской элиты.
При этом наиболее выигрышным сценарием для Израиля эксперт называет формирование принципиально новой властной конструкции, альтернативной существующему режиму.
От того, как будет развиваться ситуация в Иране и устроит ли это коалицию США — Израиль (и будет ли внутри этой коалиции согласие), будет зависеть продолжительность военной кампании.
Эксперт отмечает, что велика вероятность, что единого видения минимально приемлемого исхода операции в Иране пока не существует.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что не все чиновники американского министерства войны понимают, чего добивается Дональд Трамп в ходе операции против Ирана.