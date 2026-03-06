Истинный замысел: эксперт назвал цели США и Израиля в Иране

Конечные цели США и Израиля в текущей военной кампании против Ирана могут различаться. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков. Эксперт отметил, что Израиль больше всего хочет смены политического режима в Иране, внутренней раздробленности в стране, Вашингтон же — вернуть Тегеран в орбиту своего влияния. Подробнее о том, как союзники пытаются реализовать свои цели — в нашем материале.