Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев опроверг слухи об отставке с поста спецпредставителя президента

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг слухи об отставке с должности спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Источник: © РИА Новости

«Нет. Много фейковых новостей от людей, которые не ценят правду», — написал Дмитриев в соцсети X в ответ на вопрос о своей возможной отставке с должности.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше