Что известно о сыне погибшего аятоллы Ирана: биография, карьера, политическое влияние, личная жизнь

После победы Исламской революции 1979 года карьера Хаменеи стремительно пошла вверх. Он стал одним из основателей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), занимал пост заместителя министра обороны, был депутатом и имамом пятничной молитвы в Тегеране. Летом 1981 года на него было совершено покушение: взрывом бомбы ему повредило правую руку, которая на всю жизнь осталась частично парализованной. Однако уже через несколько месяцев он был избран президентом Ирана, набрав более 95% голосов, и оставался на этом посту до 1989 года.