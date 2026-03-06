Волгоградцы могут остаться без Telegram и рекламы в иностранных соцсетях

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с женщинами-военнослужащими 5 марта обратил внимание на опасность использования систем связи, которые не контролируются Россией. Одна из участниц встречи прямо назвала Telegram «вражеским видом связи» и предложила разработать отечественный аналог или доработать существующий «Max».
Вслед за этим зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в беседе с изданием Подъем интерпретировал слова президента как «недвусмысленный сигнал»: компания Дурова либо выполнит требования российского законодательства, либо столкнётся с ограничениями.
Параллельно Федеральная антимонопольная служба разъяснила в разговоре с ТАСС, что размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен (включая Telegram и YouTube), является нарушением закона. Ответственность несут и рекламодатели, и распространители. Ведомство порекомендовало бизнесу проверить свои интеграции и привести их в соответствие с требованиями.
Жителям Волгограда, кажется, стоит готовиться к полной блокировке мессенджера. Напомним, что ранее СМИ заявляли о вероятном конце Telegram уже в первых числах апреля.
