Волгоградцы могут остаться без Telegram и рекламы в иностранных соцсетях

Параллельно Федеральная антимонопольная служба разъяснила в разговоре с ТАСС, что размещение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен (включая Telegram и YouTube), является нарушением закона. Ответственность несут и рекламодатели, и распространители. Ведомство порекомендовало бизнесу проверить свои интеграции и привести их в соответствие с требованиями.