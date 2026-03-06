Ричмонд
Хренин обсудил с коллегой из Азербайджана атаку дронов в Нахичевани

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Телефонный разговор между министрами обороны Беларуси и Азербайджана Виктором Хрениным и Закиром Гасановым состоялся в пятницу по инициативе белорусской стороны, сообщило Минобороны Азербайджана.

Источник: Sputnik.by

Главы оборонных ведомств обсудили недавние атаки дронами со стороны Ирана по аэропорту в Нахичевани и другим гражданским объектам.

«Генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что Республика Беларусь решительно осуждает подобные нападения и выразил готовность оказать необходимую поддержку Азербайджану», -сказано в сообщении.

Кроме того, министры обменялись мнениями о военном и военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Обсуждалась также региональная безопасность и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что инцидент с беспилотниками в Нахичевани обсудили министры иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Глава МИД Беларуси в связи со случившимся инцидентом в Нахичевани выразил озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке, отметив высокие риски дальнейшего расширения конфликта и вовлечения в него третьих стран», — отмечалось в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

Инцидент имел место 5 марта. Азербайджан сообщил, что со стороны Ирана был осуществлен удар беспилотниками. Из-за атаки дронов пострадали два человека. Были повреждены здания Нахичеванского международного аэропорта и школы в селе Шекарабад. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил это как террористический акт.

