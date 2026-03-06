Депутат ГД Чернышов опять предложил сократить рабочую пятницу для женщин

Прозвучавшая перед 8 Марта инициатива депутата Чернышова напомнила редакции ИА «Высота 102» о том, что нечто подобное уже озвучивали в Государственной думе. Проверка показала, что идею сократить рабочую пятницу для женщин предлагал всё тот же Борис Чернышов. Правда, впервые предложение прозвучало не накануне Международного женского дня, а в мае 2024-го.