Reuters: Украина может направить военных для защиты баз США на Ближнем Востоке

Украина может отправить на Ближний Восток средства борьбы с беспилотниками и своих специалистов после запроса со стороны США. Как заявил Владимир Зеленский, Киев готов подключиться к защите от атак дронов в регионе, где размещены американские военные базы. По данным СМИ, украинские специалисты могут отправиться в зону конфликта уже в ближайшие дни. Что известно о возможной миссии — в материале «Газеты.Ru».