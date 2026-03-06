Axios: Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится не менее нескольких недель

По словам его источников, «Рубио в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских государств в четверг сказал, что война, как ожидается, будет продолжаться еще минимум несколько недель». Он отметил, что в настоящее время внимание американских военных сосредоточено на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам. По словам источников, госсекретарь «сказал министрам, что цель США не в смене режима, но вместе с тем дал понять, что Вашингтон хочет, чтобы страной руководили другие люди».