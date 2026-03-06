Axios: Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится не менее нескольких недель

По словам его источников, «Рубио в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских государств в четверг сказал, что война, как ожидается, будет продолжаться еще минимум несколько недель». Он отметил, что в настоящее время внимание американских военных сосредоточено на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам. По словам источников, госсекретарь «сказал министрам, что цель США не в смене режима, но вместе с тем дал понять, что Вашингтон хочет, чтобы страной руководили другие люди».
Как уточняется в публикации, по словам Рубио, «сейчас нет диалога между США и иранским режимом». Госсекретарь также отметил, что «какие-либо переговоры сейчас помешали бы достижению военных целей».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.