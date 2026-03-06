Ричмонд
Зеленский обязал украинских водителей останавливаться во время минуты молчания

На Украине водителей обяжут останавливаться во время ежедневной минуты молчания. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Источник: Life.ru

Согласно документу, церемония будет проходить каждое утро в 09:00. Она вводится как «ритуал благодарности, почтения и памяти». Предполагается, что в это время участники дорожного движения должны будут остановиться.

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания. Сообщения о её проведении должны звучать на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Ранее Зеленский подписал закон, который позволяет эвакуировать детей с территорий активных или возможных боевых действий даже при отказе родителей. Документ, легализующий похищение ребят, направлен на защиту несовершеннолетних.

