Полиция Украины возбудила уголовное дело после задержания инкассаторов в Венгрии

Напомним, что 5 марта венгерские власти задержали два броневика украинского «Ощадбанка». Семь человек, среди которых бывший генерал спецслужб, подозреваются в отмывании денег. По данным венгерской стороны, они везли из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии добавили, что только в этом году через страну на Украину переправили более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто запросил у Киева разъяснения, допустив, что средства могут принадлежать мафиозным структурам.