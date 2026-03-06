Ричмонд
Полиция Украины возбудила уголовное дело после задержания инкассаторов в Венгрии

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после задержания в Венгрии инкассаторских машин «Ощадбанка» с миллионами долларов и евро. Данное заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

Уточняется, что дело открыто по статьям о похищении человека и захвате заложников. Украинские правоохранители обратились в Европол, а также в налоговую и полицию Венгрии, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Напомним, что 5 марта венгерские власти задержали два броневика украинского «Ощадбанка». Семь человек, среди которых бывший генерал спецслужб, подозреваются в отмывании денег. По данным венгерской стороны, они везли из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии добавили, что только в этом году через страну на Украину переправили более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто запросил у Киева разъяснения, допустив, что средства могут принадлежать мафиозным структурам.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

