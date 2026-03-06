Ричмонд
В ЕК призвали Украину «сбавить тон» после угрозы Зеленского в адрес Орбана

Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл назвал неприемлемыми угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз считает неприемлемыми угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл.

Поводом для заявления стали слова Зеленского от 5 марта. Глава киевского режима, не называя имени, сообщил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд блокирует один человек. Он пообещал передать его адрес украинским военным, чтобы они могли пообщаться с ним «на своем языке».

Гилл назвал заявления Зеленского неприемлемыми. Гилл призвал стороны «успокоиться» и «снизить тон», добавив, что Еврокомиссия делает всё возможное для спокойного завершения конфликта на Украине и обеспечения бесперебойных поставок топлива европейским странам.

Ранее эксперт Юрий Бондаренко заявил, что Венгрия может дать вооруженный ответ на угрозы Владимира Зеленского.

