Путин обсудил в Кремле повышение эффективности применения военной техники на СВО

Президент Росси Владимир Путин провел совещание по повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В совещании приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Министерства обороны, Генштаба, командующие военными округами, а также главы предприятий ВПК, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин согласился с тем, что необходимо разработать меры для защиты репродуктивного здоровья военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, российский лидер поручил обеспечить предоставление мер поддержки семьям погибших бойцов, а также ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог в собственность регионам.

5 марта 200 бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) вернулись с подконтрольной Киеву территории — ВСУ взамен получили такое же количество военных. На данный момент солдаты находятся в Белоруссии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также заявила, что Киев не планирует принимать семерых граждан своей страны, которых российские военные спасли в зоне СВО.

