Застрявшие на Ближнем Востоке американцы обвинили власти США в бездействии

Американцы, которые не могут выехать из стран Ближнего Востока, жалуются на отсутствии поддержки и координации эвакуации со стороны администрации США. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских граждан в ОАЭ.
«Ситуация превратилась из страшной в кошмар. Слышать громкие взрывы, видеть ракеты в небе и пытаться найти место, где разместиться, было страшно. Но теперь отсутствие ответов и невозможность выбраться — вот что реально пугает», — рассказал житель Чикаго Аксель Рамос.
По данным газеты, граждане США жалуются на сбои в работе телефонов доверия и сайтов государственной поддержки. Те, кому удалось дозвониться до горячей линии, отмечают некомпетентность сотрудников — они не смогли предложить действенной помощи.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании не смогли эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока, первый же рейс, зафрахтованный правительством, не смог взлететь.