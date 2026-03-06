Ричмонд
Застрявшие на Ближнем Востоке американцы обвинили власти США в бездействии

Источник: Аргументы и факты

«Ситуация превратилась из страшной в кошмар. Слышать громкие взрывы, видеть ракеты в небе и пытаться найти место, где разместиться, было страшно. Но теперь отсутствие ответов и невозможность выбраться — вот что реально пугает», — рассказал житель Чикаго Аксель Рамос.

«Ситуация превратилась из страшной в кошмар. Слышать громкие взрывы, видеть ракеты в небе и пытаться найти место, где разместиться, было страшно. Но теперь отсутствие ответов и невозможность выбраться — вот что реально пугает», — рассказал житель Чикаго Аксель Рамос.

По данным газеты, граждане США жалуются на сбои в работе телефонов доверия и сайтов государственной поддержки. Те, кому удалось дозвониться до горячей линии, отмечают некомпетентность сотрудников — они не смогли предложить действенной помощи.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании не смогли эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока, первый же рейс, зафрахтованный правительством, не смог взлететь.

