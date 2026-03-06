Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится не менее нескольких недель

По данным портала, Рубио в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских государств в четверг сказал, что внимание американских военных сосредоточено на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам. Он подчеркнул, что целью Вашингтона не является смена режима, но дал понять, что США хотели бы видеть у руководства страной других людей.