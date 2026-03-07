Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Мантуров рассказал об итогах визита в Башкирию

Сегодня в Уфе прошла рабочая встреча первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и главы Башкортостана Радия Хабирова. Первый вице-премьер подвёл итоги своего визита в Башкортостан.

— Сегодня мы ознакомились с результатами работы промышленных предприятий региона. Это и двигателестроение, и беспилотные системы. На выставке увидели продукцию станкостроительного кластера. Это одно из самых перспективных направлений и для республики, и в целом для страны. У нас есть нацпроект «Средства производства и автоматизации». Поэтому мы продолжим оказывать поддержку через инструменты, которые уже хорошо известны в регионе, — рассказал Денис Мантуров.

Глава Башкортостана высоко оценил эффективность федеральной промышленной политики и доложил об основных направлениях развития отрасли в республике.

— Благодаря системной поддержке Правительства России, Минпромторга страны наши предприятия даже в непростых условиях работают стабильно, — подчеркнул Радий Хабиров. — В регионе модернизируются действующие и появляются новые производства, компании внедряют инновационные технологии и выпускают конкурентоспособную продукцию.

Руководитель республики рассказал и об участии Башкортостана в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства. В частности, особое внимание в регионе с учётом масштабов развития нефтехимического кластера уделяют нацпроекту «Новые материалы и химия». Кроме того, активно развивается промышленная инфраструктура — особая экономическая зона «Алга», индустриальные парки и кластеры различной специализации.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше