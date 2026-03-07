Денис Мантуров рассказал об итогах визита в Башкирию

— Сегодня мы ознакомились с результатами работы промышленных предприятий региона. Это и двигателестроение, и беспилотные системы. На выставке увидели продукцию станкостроительного кластера. Это одно из самых перспективных направлений и для республики, и в целом для страны. У нас есть нацпроект «Средства производства и автоматизации». Поэтому мы продолжим оказывать поддержку через инструменты, которые уже хорошо известны в регионе, — рассказал Денис Мантуров.