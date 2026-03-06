Американские военные атаковали начальную школу в Иране через базу в ОАЭ

Напомним, 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана, под удар попала начальная школа для девочек в городе Минабе. По разным данным, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. В Тегеране заявили, что уже установили личности пилотов, причастных к авиаудару. В США начали собственное расследование инцидента. При этом американская сторона уже не особо отрицает, что к гибели учениц могут быть причастны военные США.