Американские военные атаковали начальную школу в Иране через базу в ОАЭ

В заявлении военного крыла Ирана уточняется, что целью стала база «Аль-Дафра», с которой, по данным КСИР, было совершено нападение на начальную школу «Шаджаре Тайебе». В результате того обстрела погибли 165 учениц.
Напомним, 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана, под удар попала начальная школа для девочек в городе Минабе. По разным данным, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. В Тегеране заявили, что уже установили личности пилотов, причастных к авиаудару. В США начали собственное расследование инцидента. При этом американская сторона уже не особо отрицает, что к гибели учениц могут быть причастны военные США.
