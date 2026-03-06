Ричмонд
Американские военные атаковали начальную школу в Иране через базу в ОАЭ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс удар по американской авиабазе в ОАЭ в ответ на атаку по школе на юге страны. Об этом сообщает агентство Fars.

В заявлении военного крыла Ирана уточняется, что целью стала база «Аль-Дафра», с которой, по данным КСИР, было совершено нападение на начальную школу «Шаджаре Тайебе». В результате того обстрела погибли 165 учениц.

Напомним, 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана, под удар попала начальная школа для девочек в городе Минабе. По разным данным, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. В Тегеране заявили, что уже установили личности пилотов, причастных к авиаудару. В США начали собственное расследование инцидента. При этом американская сторона уже не особо отрицает, что к гибели учениц могут быть причастны военные США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше