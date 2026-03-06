Ричмонд
Украина готова на все ради смены власти в Венгрии, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 6 мар — РИА Новости. Украина готова на всё ради смены власти в Венгрии, те, кто взорвал «Северный поток», заблокировали «Дружбу», сговорившись с Брюсселем, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.

Источник: Reuters

«Опыт последних дней, недель, месяцев показывает, что украинцы способны на всё в этом отношении (ради смены власти в Венгрии — ред.). Те, кто взорвал газопровод “Северный поток”, теперь создали для Венгрии нефтяную блокаду. Объединившись с Брюсселем и венгерской оппозицией, они создали для Венгрию нефтяную блокаду, заблокировав транспортировку нефти по нефтепроводу “Дружба”, — сказал Сийярто.

По его словам, Киев таким образом надеется вызвать нефтяной кризис в Венгрии, что будет «плохо для правительства, но поможет» венгерской оппозиции.

