«Опыт последних дней, недель, месяцев показывает, что украинцы способны на всё в этом отношении (ради смены власти в Венгрии — ред.). Те, кто взорвал газопровод “Северный поток”, теперь создали для Венгрии нефтяную блокаду. Объединившись с Брюсселем и венгерской оппозицией, они создали для Венгрию нефтяную блокаду, заблокировав транспортировку нефти по нефтепроводу “Дружба”, — сказал Сийярто.