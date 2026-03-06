Посол Джалали: Иран готов к дипломатии, но не капитулирует перед США

«[Требование о капитуляции Ирана] — это призыв закончить войну и начать переговоры, потому что для США конфликт дорого обходится. ~Долгая война — это огромные финансовые затраты и жертвы. И Трамп прекрасно понимает, чем это грозит~. Поэтому изначально была задача ударить по Ирану сильно и заставить сесть за стол переговоров. А Тегеран по этому пути не пошел. Он пошел по пути эскалации конфликта, расширения зоны боевых действий на другие арабские государства с нанесением им ущерба. Поэтому на самом деле цель Трампа — заставить Иран сесть за стол переговоров и принять американо-израильские требования по этой ядерной программе», — пояснил Блохин.