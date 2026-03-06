Энергетические компании из России на фоне отказа Европы от газа готовы выйти на рынки других стран. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил вице-премьер России Александр Новак.
— Учитывая рост спроса на газ в целом, компании рассматривают возможности, не дожидаясь ограничений со стороны Европы, заключать новые контракты с нашими партнерами, — уточнил Новак.
По его словам, соответствующее решение было принято из-за поэтапного отказа европейских стран от газа из России, а также растущего спроса в дружественных странах.
В числе приоритетных направлений — Индия, Таиланд, Филиппины и Китай. Все эти рынки сейчас активно прорабатываются, передает РИА Новости.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев считает, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата.
Недавнее заявление президента России Владимира Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок вызвало настоящую панику в Евросоюзе.
27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть информация о подготовке Украины к диверсиям на «Турецком» и «Голубом» потоках.