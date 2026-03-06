Раскрыта личность экс-генерала СБУ, задержанного в Венгрии с украинскими инкассаторами

Напомним, что 5 марта венгерские правоохранители задержали два бронированных автомобиля, принадлежащих украинскому «Ощадбанку». Семь человек, включая бывшего генерала спецслужб, подозреваются в отмывании денег. По данным венгерской стороны, задержанные перевозили из Австрии на Украину крупную сумму: 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии отметили, что только в этом году через страну на Украину переправили более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золота в слитках. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто запросил у Киева разъяснения, допустив, что средства могут принадлежать мафиозным структурам. Объяснения не последовали. Вместо этого полиция Украины возбудила уголовное дело по статьям о похищении человека и захвате заложников.