Дмитриев тонко потроллил Мерца вопросом, где ФРГ брать нефть и газ: Есть идеи?

Напомним, Европейский Союз окончательно утвердил план поэтапного отказа от импорта российских нефти и газа, закрепив этот курс в законодательстве в рамках стратегии REPowerEU по обеспечению «энергетической независимости». Принятые правила вводят юридически обязывающий механизм запрета на ввоз трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) с переходными периодами: краткосрочные контракты на газ будут действовать до середины 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года, тогда как импорт российской нефти планируется полностью прекратить к концу 2027 года. В результате этих мер доля российского газа в импорте ЕС уже сократилась с 40% в 2021 году до 13%, а нефти — до 3%. На смену российским поставкам приходят сжиженный газ из США, Катара и других стран, а также ускоренное развитие возобновляемой энергетики.