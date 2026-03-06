Путин встретился в Кремле с главой Дагестана Меликовым

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Кремле президент Путин принял главу Дагестана Меликова в рамках продолжающейся работы президента с регионами Российской Федерации», — сказал он.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 6 марта, российский лидер провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Пресс-служба Кремля отметила, что глава региона доложил президенту об основных социально-экономических показателях в области по итогам 2025 года. Также обсуждалась модернизация системы здравоохранения, строительство транспортной инфраструктуры, развитие туриндустрии и ситуация с демографией в Нижегородской области.