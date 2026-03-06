Путин встретился в Кремле с главой Дагестана Меликовым

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 6 марта, российский лидер провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Пресс-служба Кремля отметила, что глава региона доложил президенту об основных социально-экономических показателях в области по итогам 2025 года. Также обсуждалась модернизация системы здравоохранения, строительство транспортной инфраструктуры, развитие туриндустрии и ситуация с демографией в Нижегородской области.