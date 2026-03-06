Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился в Кремле с главой Дагестана Меликовым

Встреча состоялась в рамках работы президента с регионами Российской Федерации.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Кремле президент Путин принял главу Дагестана Меликова в рамках продолжающейся работы президента с регионами Российской Федерации», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 6 марта, российский лидер провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Пресс-служба Кремля отметила, что глава региона доложил президенту об основных социально-экономических показателях в области по итогам 2025 года. Также обсуждалась модернизация системы здравоохранения, строительство транспортной инфраструктуры, развитие туриндустрии и ситуация с демографией в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше