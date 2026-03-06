Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу позволили бои без правил

Законодатели США, по сути, самоустранились от попыток контролировать новую военную ближневосточную кампанию Белого дома. Вслед за Сенатом Палата представителей отклонила резолюцию о военных полномочиях, которая могла бы обязать администрацию Дональда Трампа запрашивать формальное разрешение на боевые действия против Тегерана. Несмотря на антивоенную риторику и сопротивление части правых консерваторов, «ястребиный» консенсус и страх «демонстрации слабости» перед Ираном оказались сильнее приверженности конституционным нормам.

Источник: Reuters

Обе палаты Конгресса США на этой неделе фактически дали зеленый свет войне с Ираном, показав, что ни одна из палат не готова реально связать по рукам президента Дональда Трампа даже процедурными нормами о военных полномочиях. В Палате представителей (где голосование прошло 5 марта) резолюция о военных полномочиях по Ирану, инициированная республиканцем Томасом Мэсси и демократом Ро Ханной (тем самым дуэтом, добившимся некогда публикации материалов по делу Эпштейна), провалилась с минимальным разрывом: 212 против 219.

За документ проголосовали лишь два республиканца (сам Мэсси и Уоррен Дэвидсон из Огайо, бывший офицер 101-й воздушно-десантной дивизии и спецподразделений). И этого хватило бы, чтобы переломить хрупкое большинство консерваторов, но исход решили четыре демократа, вставшие на сторону республиканцев- «ястребов» и тем самым похоронившие попытку Конгресса даже символически ограничить военные аппетиты администрации.

Перед голосованием Мэсси выступил с речью, напомнив коллегам, что у военной операции нет ни ясной цели, ни понятного смысла, а избиратели не могут понять, как новая ближневосточная кампания поможет им «заплатить за продукты», «сделает их детей в школах и их города безопаснее» и «поможет оплатить жилье».

Мэсси взывал: после «длинного списка» войн и экспериментов по смене режимов в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане Штаты уже набрали не менее $8 трлн долга, не добившись ни стабильности в регионе, ни сокращения террористической активности. И предупредил, что затяжная война с Ираном «не стабилизирует регион, а уже подожгла его», породит «новые поколения радикалов» и новые потоки беженцев в Европу и США. Но это проняло далеко не всех.

Ключевые демократы, проголосовавшие против резолюции, публично оправдывались: хотя они и не согласны с подходами Трампа, но не желают «демонстрировать слабость» перед Ираном. Один из них, Джош Готтхаймер, заявил, что документ «ограничил бы гибкость в ответе на реальные и развивающиеся угрозы».

При этом часть демократов, выступивших против принятия этой резолюции, пообещала голосовать против дальнейшего финансирования кампании. К слову, прямо сейчас в палате лежит предложение администрации о выделении $50 млрд на иранскую операцию.

Днем ранее, 3 марта, аналогичная резолюция, внесенная Тимом Кейном, провалилась в Сенате с результатом 47−53. Примечательно, что похожий документ по Венесуэле набирал большую поддержку, разделив Сенат пополам и потребовав решающий голос вице-президента. Особо показателен был голос против республиканки Лизы Мурковски, ранее громогласно требовавшей «подотчетности» и обсуждения военных операций с Конгрессом. Единственным же республиканцем, проголосовавшим в этот раз за, стал Рэнд Пол (выступал соавтором резолюции), давно агитировавший против «вечных войн» и расширительного толкования полномочий главнокомандующего.

С формально юридической точки зрения закон о военных полномочиях (War Powers Resolution) 1973 года никуда не делся: президент обязан уведомить Конгресс в течение 48 часов после начала боевых действий, а без отдельного разрешения или объявления войны — прекратить несанкционированные действия через 60 дней с возможностью добавить к этому еще 30 дней на безопасный вывод войск.

Но голосование в обеих палатах послало ясный сигнал: Конгресс не намерен добиваться применения этого закона и спускает все на тормозах. Причем Трамп — не единственный президент, проигнорировавший требование закона. Администрация Барака Обамы в Ливии в 2011 году продолжала кампанию под юридическим прикрытием «ограниченного участия». Нынешняя администрация, видимо, решила идти по тому же пути: последовательно избегать слова «война», очевидно, не желая обращаться к Конгрессу за формальным мандатом.

При этом уже сейчас в администрации понимают, что за 60 дней они не управятся. Как сообщает Politico, Центральное командование США уже запросило у Пентагона дополнительных офицеров разведки «для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней и, вероятно, до сентября».

После провала резолюций единственная реальная власть законодателей — в финансировании, но «Конгресс вряд ли решится его остановить» и, следовательно, не остановит войну, поделился с «Ъ» мнением старший научный сотрудник Eisenhower Media Network Мэттью Хо, в прошлом сотрудник Госдепартамента в Афганистане, ушедший в отставку в 2009 году в знак протеста против эскалации войны.

Особенно парадоксально такое поведение республиканцев, по его словам, выглядит на фоне предвыборной кампании ноября 2026 года в Конгресс и обещания Трампа двумя годами ранее «прекратить бесконечные войны», что привлекло к нему значительную часть электората. Сегодня лишь один из четырех избирателей, согласно опросам, одобряет войну. И при таком раскладе, добавил эксперт, демократы получают перед выборами в Конгресс мощный аргумент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше