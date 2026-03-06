Трампу позволили бои без правил

Мэсси взывал: после «длинного списка» войн и экспериментов по смене режимов в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане Штаты уже набрали не менее $8 трлн долга, не добившись ни стабильности в регионе, ни сокращения террористической активности. И предупредил, что затяжная война с Ираном «не стабилизирует регион, а уже подожгла его», породит «новые поколения радикалов» и новые потоки беженцев в Европу и США. Но это проняло далеко не всех.