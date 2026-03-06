Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Ирана заявили о большом числе погибших при ударе по базе США в Бахрейне

Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Источник: Life.ru

Сообщение распространило гостелерадио Ирана. Другие подробности случившегося пока не приводятся. Неизвестно, когда именно произошла атака и какими средствами наносился удар.

Американская сторона ситуацию пока не комментирует. Официального подтверждения этой информации от Пентагона или других ведомств США не поступало.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше