Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задал вопрос канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о запасах нефти и газа.
Ранее Мерц заявил, что Германии нужны новые источники энергоносителей.
«У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?» — написал он в соцсети X.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, особенно в Германии, как критически напряженную.