Издание «Страна» представило новое объяснение приключениям киевских инкассаторов в Венгрии

Напомним, марта венгерские правоохранительные органы задержали два бронеавтомобиля, которые принадлежат украинскому «Ощадбанку». В салоне находились семь человек, включая бывшего генерала спецслужб. Их подозревают в причастности к отмыванию денег. По данным венгерской стороны, задержанные пытались провезти из Австрии на Украину крупную партию наличности и драгоценных металлов: 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии уточнили, что с начала года через страну на Украину уже было переправлено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота в слитках.