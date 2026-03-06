Израиль сбросил на «бункер Хаменеи» более 100 бомб

Напомним, что 28 февраля в результате совместной атаки ВВС Израиля и США на резиденцию духовного лидера Ирана был убит аятолла Али Хаменеи. Два дня спустя от полученных ранений скончалась его супруга. В ответ Тегеран нанес удары беспилотниками и ракетами по американским объектам, расположенным на Ближнем Востоке. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами.