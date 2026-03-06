Напомним, ранее сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении очередного обмена военнопленными. В результате переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 300 российских военнослужащих. Взамен российская сторона передала представителям киевского режима 300 ВСУшников. Процедура прошла в штатном режиме, после чего освобождённые отправились к местам прохождения медицинской реабилитации.
При возвращении российских бойцов из плена посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и Соединённые Штаты. Днём ранее, 5 марта, на Родину вернулись ещё 200 военнослужащих ВС РФ.