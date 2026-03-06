Сибига заявил, что задержанных инкассаторов вернули из Венгрии на Украину

Напомним, 5 марта венгерские правоохранители задержали два бронеавтомобиля украинского «Ощадбанка». В них находились семь человек, включая бывшего генерала спецслужб. Их заподозрили в отмывании денег. По данным венгерской стороны, задержанные везли из Австрии на Украину крупную сумму: 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто запросил у Киева разъяснения, предположив, что средства могут принадлежать мафиозным структурам. Ответа от Украины не последовало. Вместо этого Нацполиция возбудила уголовное дело по факту похищения людей и захвата заложников.