В Азербайджане предотвратили планируемые КСИР теракты

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предотвратила серию терактов, подготовкой к которым занимался Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает АзТВ со ссылкой на СГБ.
В заявлении говорится, что целями КСИР были нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане и ашкеназская синагога.
Кроме того, в качестве одной из целей был выбран один из руководителей религиозной общины горских евреев.
