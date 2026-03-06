Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджане предотвратили планируемые КСИР теракты

СГБ Азербайджана предотвратила серию терактов, подготовкой к которым занимался Корпус стражей исламской революции.

Источник: Аргументы и факты

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предотвратила серию терактов, подготовкой к которым занимался Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает АзТВ со ссылкой на СГБ.

В заявлении говорится, что целями КСИР были нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане и ашкеназская синагога.

Кроме того, в качестве одной из целей был выбран один из руководителей религиозной общины горских евреев.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше