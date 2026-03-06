Мерц объяснил свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме

Когда президент США 3 марта на встрече с Мерцем в Овальном кабинете обрушился с резкой критикой в адрес Испании, глава правительства ФРГ фактически поддержал американского лидера, заявив, что «все должны придерживаться» показателя расходов на оборону в 5% от ВВП. Мерц сказал, что попытается убедить Мадрид в необходимости повышения военных трат. Ряд немецких обозревателей отметили, что канцлер должен был осторожнее реагировать на выпады Трампа в сторону Испании и что тем самым он, по сути, подставил своего европейского партнера.