Мерц объяснил свое поведение во время встречи с Трампом в Белом доме

Канцлер ФРГ отметил, что не собирался начинать спор с американским лидером, «когда работают камеры».

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту своего поведения во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Когда работают камеры, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — заявил Мерц в Штокахе на закрытии предвыборной кампании Христианско-демократического союза перед выборами в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Баден-Вюртемберг. Канцлер ФРГ пояснил, что в отношениях с США он по-прежнему ориентируется на общие ценности. «В вопросах обороны европейского континента мы на какое-то время зависим и будем зависеть от американцев», — указал Мерц.

4 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания удивлена ремарками Мерца на встрече с Трампом, когда американский лидер угрожал разорвать торговые отношения с королевством.

Когда президент США 3 марта на встрече с Мерцем в Овальном кабинете обрушился с резкой критикой в адрес Испании, глава правительства ФРГ фактически поддержал американского лидера, заявив, что «все должны придерживаться» показателя расходов на оборону в 5% от ВВП. Мерц сказал, что попытается убедить Мадрид в необходимости повышения военных трат. Ряд немецких обозревателей отметили, что канцлер должен был осторожнее реагировать на выпады Трампа в сторону Испании и что тем самым он, по сути, подставил своего европейского партнера.

Ранее агентство DPA сообщало, что общение Трампа и Мерца с журналистами в Белом доме длилось около 35 минут, из которых примерно 30 говорил американский лидер. Это был третий визит Мерца в США с момента вступления в должность канцлера ФРГ в мае 2025 года.

