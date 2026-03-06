В Азербайджане заявили о предотвращении планировавшихся КСИР терактов

По данным ведомства, удары планировались по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, Посольству Израиля в Баку, одному из руководителей общины горских евреев и ашкеназской синагоге. В спецслужбе уточнили, что КСИР перебросил в республику три взрывных устройства с пластидом C-4. Все они были обнаружены и обезврежены.
Напомним, что 5 марта в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани упал беспилотник, несколько человек пострадали. После инцидента Баку потребовал от Тегерана объяснений, а президент Ильхам Алиев заявил, что атака не останется без ответа. По данным СМИ, удар нанесли тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. В Иране, в свою очередь, называют произошедшее провокацией Израиля. В Генштабе страны утверждают, что Тель-Авив пытается посеять рознь между двумя народами и дестабилизировать ситуацию в регионе.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.