В Азербайджане заявили о предотвращении планировавшихся КСИР терактов

Азербайджанские спецслужбы предотвратили серию терактов, которые готовил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Такое заявление сделал государственный телеканал АзТВ со ссылкой на Службу госбезопасности.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, удары планировались по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, Посольству Израиля в Баку, одному из руководителей общины горских евреев и ашкеназской синагоге. В спецслужбе уточнили, что КСИР перебросил в республику три взрывных устройства с пластидом C-4. Все они были обнаружены и обезврежены.

Напомним, что 5 марта в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани упал беспилотник, несколько человек пострадали. После инцидента Баку потребовал от Тегерана объяснений, а президент Ильхам Алиев заявил, что атака не останется без ответа. По данным СМИ, удар нанесли тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. В Иране, в свою очередь, называют произошедшее провокацией Израиля. В Генштабе страны утверждают, что Тель-Авив пытается посеять рознь между двумя народами и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше