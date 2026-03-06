В Азербайджане заявили о предотвращении планировавшихся КСИР терактов

Напомним, что 5 марта в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани упал беспилотник, несколько человек пострадали. После инцидента Баку потребовал от Тегерана объяснений, а президент Ильхам Алиев заявил, что атака не останется без ответа. По данным СМИ, удар нанесли тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. В Иране, в свою очередь, называют произошедшее провокацией Израиля. В Генштабе страны утверждают, что Тель-Авив пытается посеять рознь между двумя народами и дестабилизировать ситуацию в регионе.