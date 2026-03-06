Ричмонд
Дьяконов оценил влияние блокировки Ормузского пролива на грузоперевозки

Логист Михаил Дьяконов заявил, что конфликт в Ормузском проливе затронул глобальные грузоперевозки.

Источник: Аргументы и факты

В результате конфликта на Ближнем Востоке от мировой торговли оказались фактически отрезаны порты Персидского залива, включая крупнейший транзитный хаб Джабаль-Али в ОАЭ. Такую оценку влияния блокировки Ормузского пролива на глобальные грузоперевозки в разговоре с «Лентой.ру» логист Михаил Дьяконов.

Эксперт напомнил, что через Ормузский пролив проходит до 20 процентов мировой торговли нефтью, а также значительные объемы химической продукции, удобрений и других транзитных грузов. Альтернативных путей из акватории Персидского залива, кроме этого пролива, не существует. Суда, направлявшиеся в порты залива или находившиеся внутри, сейчас заперты или ожидают развития событий на безопасном расстоянии.

Эскалация затронула и другие маршруты, например через Красное море. Хотя коридоры не перестраивали, перевозчики из-за военных рисков ввели надбавки к фрахту в размере от 1500 до 4000 долларов за контейнер. Это снижает эффективность морских перевозок и, вероятно, повлияет на экспорт из Китая в российские порты, включая Калининград, Санкт-Петербург и Новороссийск.

Дьяконов пояснил, что ожидается отток части грузов с морских линий на железнодорожное сообщение или переориентация на доставку через порты Дальнего Востока с последующей наземной транспортировкой по России.

Ранее сообщалось, что КНР и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив.

