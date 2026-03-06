Пентагон представит данные о расследовании удара по школе для девочек в Иране

Как сообщил ранее телеканал NBC News, представители американской администрации на брифинге в Конгрессе, который состоялся в закрытом для журналистов формате, признали, что США наносили удары в районе, где располагается упомянутая школа в Минабе. По сведениям канала, США известно о том, что удар наносил не Израиль. Должностные лица американской администрации не предоставили никакой альтернативной версии, которая бы не подразумевала ответственности Вашингтона за атаку.