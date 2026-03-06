Пентагон представит данные о расследовании удара по школе для девочек в Иране

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Военное министерство США, как ожидается, представит новые данные относительно расследования удара по начальной школе для девочек в Иране, в результате которого погибли 165 человек. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«У меня нет новой информации относительно расследования. Я бы ожидала, что она поступит от Пентагона», — сказала она.
Как сообщил ранее телеканал NBC News, представители американской администрации на брифинге в Конгрессе, который состоялся в закрытом для журналистов формате, признали, что США наносили удары в районе, где располагается упомянутая школа в Минабе. По сведениям канала, США известно о том, что удар наносил не Израиль. Должностные лица американской администрации не предоставили никакой альтернативной версии, которая бы не подразумевала ответственности Вашингтона за атаку.
28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в южном городе Минаб. По последним данным, число погибших составило 165 — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.