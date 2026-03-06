Ричмонд
В Белом доме объяснили, что означает «безусловная капитуляция» Ирана

Каролин Левитт прокомментировала слова Дональда Трампа о «безусловной капитуляции» Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что означает «безусловная капитуляция» Ирана, о которой говорил лидер США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Президент имеет в виду, что он сам как верховный главнокомандующий американскими вооруженными силами определяет, когда Иран более не представляет угрозы Соединенным Штатам и цели операции “Эпическая ярость” полностью достигнуты», — сообщила Каролин Левитт.

Она добавила, что тогда Иран «окажется в состоянии безоговорочной капитуляции».

Ранее Дональд Трамп заявил, что никакой сделки с Тегераном не будет, кроме безусловной капитуляции. При этом, по его словам, после выбора «приемлемого» иранского лидера США и партнеры станут работать, чтобы «сделать Иран снова великим».

До этого момента Дональд Трамп объявил о желании участвовать в выборе нового иранского лидера.

