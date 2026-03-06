В Азербайджане восемь человек задержали за пособничество КСИР

Напомним, что обострение отношений Ирана и Азербайджана началось 5 марта. Тогда в небе над Нахичеванью рухнул беспилотник. Обломки упали в районе аэропорта, пострадали два человека. Алиев пообещал, что этот удар не спишут со счетов, и потребовал от Ирана внятных объяснений. Журналисты выяснили: атаку совершили дронами-камикадзе «Араш». В Тегеране же увидели в произошедшем почерк Израиля. Генштаб Ирана считает, что Тель-Авив толкает Баку и Тегеран к распрям, чтобы раскачать регион.