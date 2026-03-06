В Азербайджане восемь человек задержали за пособничество КСИР

По данным ведомства, четверо задержанных — Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов — уже осуждены на 6,5 года лишения свободы. Их признали виновными в подготовке и передаче взрывчатки, а также в выполнении заданий иностранной спецслужбы.
Ещё четверо — Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев — арестованы по решению суда. Материалы по ним переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что обострение отношений Ирана и Азербайджана началось 5 марта. Тогда в небе над Нахичеванью рухнул беспилотник. Обломки упали в районе аэропорта, пострадали два человека. Алиев пообещал, что этот удар не спишут со счетов, и потребовал от Ирана внятных объяснений. Журналисты выяснили: атаку совершили дронами-камикадзе «Араш». В Тегеране же увидели в произошедшем почерк Израиля. Генштаб Ирана считает, что Тель-Авив толкает Баку и Тегеран к распрям, чтобы раскачать регион.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.