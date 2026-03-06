Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджане восемь человек задержали за пособничество КСИР

В Азербайджане задержаны восемь граждан, подозреваемых в пособничестве Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщила Служба государственной безопасности республики, передаёт гостелеканал АзТВ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, четверо задержанных — Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов — уже осуждены на 6,5 года лишения свободы. Их признали виновными в подготовке и передаче взрывчатки, а также в выполнении заданий иностранной спецслужбы.

Ещё четверо — Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев — арестованы по решению суда. Материалы по ним переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что обострение отношений Ирана и Азербайджана началось 5 марта. Тогда в небе над Нахичеванью рухнул беспилотник. Обломки упали в районе аэропорта, пострадали два человека. Алиев пообещал, что этот удар не спишут со счетов, и потребовал от Ирана внятных объяснений. Журналисты выяснили: атаку совершили дронами-камикадзе «Араш». В Тегеране же увидели в произошедшем почерк Израиля. Генштаб Ирана считает, что Тель-Авив толкает Баку и Тегеран к распрям, чтобы раскачать регион.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше