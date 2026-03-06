Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа, которые спасут Германию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в пятницу, 6 марта, задал вопрос канцлеру Германии Фридриху Мерцу о запасах нефти и газа.
— У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа? — написал он в социальной сети X.
В этот же день цены на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE выросли на 5,64 процента, поднявшись до 90,23 доллара за баррель. Подобные значения наблюдаются впервые за два года.
Недавнее заявление Путина о готовности немедленно прекратить поставки сырья на европейский рынок вызвало настоящую панику в Евросоюзе. Страны сталкиваются с риском полного прекращения поставок.